Sn. Ersin Tatar, Pandeminin bugünlerde yine artmasına inat 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı nedeniyle halka açık resepsiyon veriyorsunuz. Umarız başta siz olmak üzere birileri bu resepsiyondan Covid-19’a yakalanmaz.



Sn. Erhan Arıklı, 20 Temmuz’da sadece birkaç yol açılışı yapılacağını belirttiniz. Acaba yeni havalimanın açılışı 15 Kasım’a da yetişebilecek mi? Zira yıllardır ayni nakarat tekrarlanıyor.



Sn. Nazım Çavuşoğlu, son günlerde gerek ilkokul gerekse ortaokul ve liselerde örgütlü sendikalar bakanlığınız önünü mesken tutmuşlar. Allah size kolaylık versin.



Sn. Tahsin Ertuğruloğlu, geçtiğimiz 15 Temmuz günü Rum Cumhurbaşkanı Anastasiadis’in söylediği 15 Temmuz Yunan Cuntası’nın darbe girişimleriyle ilgili sözler oldukça manidardı değil mi?



Sn. Dimağ Çağıner, Güney Kıbrıs’ta turizm 2019 seviyelerine ulaşmak üzereymiş. Acaba ülkemizde ne durumda? Özellikle yabancı turist sayısı olarak otellerde konaklama artışı var mı? İnşallah beklentileriniz karşılanmaya başlandı.



Sn. Ali Kamacıoğlu, Sanayi Odası olarak, hükümetin açıkladığı yeni kredi paketlerinden yararlanan üyeleriniz var mı? Yoksa borcunu borçla kapatmak isteyen yok mu?

