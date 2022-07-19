3. Lapta Klasik Otomobil Rallisi, Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil kulübünün 2014 yılının üçüncü klasik otomobil rallisi idi. 22 Haziran 2014 Pazar günü düzenlenen ralli Lapta Festivalleri çerçevesinde gerçekleştirildi.Sezon şampiyonasına 1 katsayı puan verecek olan 3. Lapta Klasik Otomobil Rallisi’nin start yeri ise Lapta’daki Hacıali Otel önü idi.Hacıali Otel önünden saat 10:00’da start alan klasikler 3 özel etap geçtiler.Üç özel etap ve 59 kilometre yol geçilen 3. Lapta Klasik Otomobil Rallisi, ayrıca 2014 sezonunun da en kısa rallisi oldu. Birinci özel etap start saatinden 60 dakika sonra, ikinci özel etap start saatinden 75 dakika sonra ve üçüncü özel etap start saatinden 90 dakika sonra geçildi.Saat 10:00’da Lapta’daki Hacıali Otel önünden start alan klasik otomobiller sırasıyla Karşıyaka, Çamlıbel, Hisarköy ve Kozanköy’den geçip saat 12:00 sularında Karşıyaka’daki Green Palace Restaurant’a vardılar. Orada yenen öğlen yemeğinin ardından ödül törenine geçildi.Ödül töreninde Genel Klasman dışında 6 kategoride ödüller sahiplerini buldu.. Bunlar E Kategorisi, F Kategorisi, G Kategorisi, Karma Ekip, Bayanlar Kupası ve En Küçük Motorlu Araç kategorilerinden oluşmaktaydı.Haftaya 12 Ekim 2014 Pazar günü yapılan 2. Oğuz Özyalçın Klasik Otomobil Rallisi.