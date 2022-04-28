Sn. Olgun Amcaoğlu, Maliye Bakanlığı koltuğuna oturmanızla birlikte indirimlerin başlaması vatandaşta mutluluk yarattı. Bu arada Kıb-Tek’te Genel Müdürü görevden alma girişimi oldu mu olmadı mı?





Sn. Erhan Arıklı, ülkede kayıtlı araç sayısının 220 binin üzerinde olmasına karşın sadece 120 bin aracın seyrüsefer harcı ödediği ortaya çıktı. Geriye kalan 100 bin araç için seyrüsefer ücreti almanın yolu bizce mahkemeye taşımaktır.





Sn. Dursun Oğuz, çiftçiler ve üreticiler Doğrudan Gelir Desteği ve mazot desteği bekliyor. Bizce bir an önce bu konuda bir adım atmanız şart. Zira hasat zamanı yaklaştı.





Sn. Hasan Taçoy, sosyal sigortalı sayısının emekli sayısının üç katı olması gerekirken iki katı bile olmadığı ülkemizde Sosyal Sigorta Kurumu’nun sürdürülebilir olması çok zor. Bunun için kayıt dışılığın önüne geçmeniz şart.



Sn. Raif İlker Buran, tahminleriniz doğrultusunda Nisan ayı nerdeyse yağışsız ve oldukça sıcak geçti. Bu arada Mart ayı ise dünyada ilkler arasına girmiş. Acaba Mayıs ayı için beklentiniz nedir?



Sn. Ahmet Havutçu, eski bir Maliye Bakanı müsteşarı olarak ülkemizde yaşanan ekonomik krizden çıkış için sizce nasıl bir adım atılmalı? Özellikle lüks tüketim vergilerinin artırılması doğru bir adım olur mu?

