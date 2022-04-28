Pratik Aşure Tarifi

Muharrem ayının 10. gününe denk gelen lezzetli ve yüksek besin değerine sahip olan aşurenin faydalarını ve pratik yapılışını sizler için araştırdık. İşte karşınızda aşure tarifi.







Aşurenin Faydaları

• Aşureye konan kuru baklagiller çözünür posa ile ceviz omega 3 yağ asitleriyle kan kolesterolünün düşmesine yardımcı olur. Fındık çoklu doymamış yağ asitleri ve E vitaminiyle kalp damar sağlığını koruyucu etki gösterdiği söylenmektedir.

• Aşureye konan kuru baklagiller çözünür posa ile ceviz omega 3 yağ asitleriyle kan kolesterolünün düşmesine yardımcı olur. Fındık çoklu doymamış yağ asitleri ve E vitaminiyle kalp damar sağlığını koruyucu etki gösterdiği söylenmektedir.

,• Vitamin, mineral yoğunluğu ve antioksidan açısından yüksek enerjili bir tatlıdır.

• Emziren anneler için süt artırmada yardımcı olur.

• İçerdiği B grubu vitaminleri ile negatif ruh halini ve depresyon riskini azaltır.

• Büyüme çağında olan çocukların içerdiği vitamin ve minerallerinin sayesinde zeka gelişimine katkı sağlar.





Aşure Nasıl yapılır?

500 gr buğday

2,5 lt su

350 gr toz şeker

200 gr ayıklanmış ve haşlanmış nohut

200 gr haşlanmış fasulye

100 gr sarı üzüm

100 gr fındık

8 adet kuru kayısı (minik doğranmış)

1 çay bardağı süt

Üzeri için nar





Aşure Yapılışı

Buğdayı üzerini geçecek kadar su koyup 10 dakika kaynatın. Kaynama sonucu çıkan sarı suyu süzüp tekrar su koyarak 5 dakika daha haşlayarak kapağını kapatıp bir gece bekletin. Ertesi gün buğdaylara sıcak su ilave edip yumuşayana kadar orta ateşte kaynatın ve suyu azaldıkça sıcak su ilave edin. Diğer malzemeleri koymadan önce sütü ilave edin. Daha sonra haşlanmış nohutları, kuru fasulyeyi koyup kaynatın ve suda beklettiğiniz kuru üzümleri ve fındığı aşurenize ilave edin. Limon kabuğu rendesi kuş üzümünü ve kuru kayısıları da ilave ederek karıştırın. Aynı zamanda önceden ayrı bir kapta haşladığınız incirleri de ilave edin. Bütün karışımı 5 dakika daha kaynatıp ocaktan alın ve kaselere koyun. Aşurenizi servis ederken nar ile süsleyin.