Sn. Ersin Tatar, ne kadar da siyasi görüşleriniz farklı olsa da Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis nezaket gösterip size geçmiş olsun dileklerini iletmeyi ihmal etmemiş. Tekrardan size geçmiş olsun diyoruz…



Sn. Faiz Sucuoğlu, bugün itibariyle milletvekilleri de ant içmesiyle yeni hükümet için süreç başlamış olacak. Bizce en kısa zamanda güçlü bir hükümet kurarak işe başlanması lazım. Zira ülkede sosyal patlama olması için her koşul var…



Sn. Ali Pilli, özellikle bölgeniz Güzelyurt’ta yaşanan sağlık sistemi sıkıntıları başta olmak üzere tüm sağlık sisteminin yeniden re organize edilmesi şart. Allah kolaylık versin…



Sn. Olgun Amcaoğlu, kurulacak olan yeni hükümette bakan olarak hangi bakanlığın başında olacağınız merakla bekleniyor. Acaba eski görevinize geri mi döneceksiniz?



Sn. Mehmet Harmancı, Lefkoşa Türk Belediyesi olarak alt yapı sorunlarını çözmek için canla başla çalışmanız Lefkoşa halkının takdirini toplamaya devam ediyor. Bu arada TDP Başkanlığı için isminiz ön plana çıkmaya devam ediyor… Hade hayırlısı



Sn. Kemal Mahirel, Mağusa Türk Gücü olarak ikinci devreyle birlikte çıkışa geçmeniz şampiyonluk yolunda iddianızı ortaya koyuyor herhalde. Özellikle bu iki maçın zorluğu herkesçe biliniyordu…

