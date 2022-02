14 Şubat Sevgililer Günü Üzerine Bir Deneme

Bu hafta sevgililer günü, gazetelerde, dergilerde, dükkanlarda bol bol bu haftayla ilgili reklamlar görebiliyoruz. En güzel manzara bizde, en iyi pırlanta bizde vb. gibi. Aslında bu haftayı hiç sevmem. “Neden derseniz!”. Sevgililer günü tam bir tüketim günü. İnsan sevdiğini anımsaması için ile de özel bir güne mi ihtiyacı var. İnsan severse her gün sever. Tabii tüketim toplumu olduğumuz için bize sevmemiz için bir de “Sevgililer Günü” icat ettiler. Aslında insan her zaman için sevgiyle doludur ve sevgiye ihtiyacı vardır. Bu sevgi tinsel veya bedensel olabilir, uzaktan platonik olabilir önemli olan insanın sevebilmeyi bilmesidir. Bugünlerde ne kadar sevebiliyoruz;insanları, çevreyi, doğayı, ülkemizi, hayvanları vb. Sevmeyi unutan bir dünyada yaşıyoruz. Maddi dünya etrafımız sarıp sarmaladı. “Paylaşıldıkça büyüyen tek şeydir” sözünü unuttuk. Yaşama sevincimizi kaybettik. Etrafımızdaki güzellikleri görmezlikten gelip, yok ediyoruz. Sonra sıkılıp yapacak hiçbirşey yok diyoruz. Nermi Uygur hocamızın dediği gibi :“Başka sevgisi olmazsabazı şeyler olur olmasınagene de birçok şey olmaz ama:Köprü olsa bile birleşme olmaz,akıl olsa bile bilim-felsefe olmaz,ilişki olsa bile arkadaşlık olmaz.Başka-sevgisiz dünya:Dilsiz ağızsevinçsiz bayramgençliksiz ülke.Başka sevgisi olmazsabazı şeyler olur olmasınagene de birçok şey olmaz ama:Yaprak olsa bile rengi olmazhalı olsa bile örgüsü olmazyürek olsa bile vuruşu olmaz.Başka-sevgisiz dünya:Gelinsiz damatkonuksuz evüzümsüz bağ.Başka sevgisi olmazsabazı şeyler olur olmasınagene de birçok şey olmaz ama:Ceviz olsa bile içi olmazduyum olsa bile sanat olmazdeniz olsa bile ışıltısı olmaz.Başka-sevgisiz dünya:Gülümsemeyen yüzuykusuz geceyağmursuz tarla.Başka sevgisi olmazsabazı şeyler olur olmasınagene de birçok şey olmaz ama:Gerçeklik olsa bile düş olmazyazın olsa bile şiir olmazben olsa bile sen olmaz.Başka-sevgisiz dünya:Elsiz ayaksız gövdedüşünmeyen beyingönülsüz eylem.”Genelde kadın için tüm sevgililerin kökü kaynağı erkek; er­kek için de kadın. Kadın açısından bakınca, erkek olmasaydı; erkek açısından, bakınca kadın olmasaydı, - her ikisi için: ne doğa sevgisi, ne eşya sevgisi, ne sanat sevgisi, ne de tüm öbür sevgiler diye birşey olur­du.* Gençken: neleri seviyordum? nasıl seviyordum? ne kadar seviyordum? Onyıllardan sonra şimdiyse: neleri, nasıl, ne kadar se­viyorum? Görünüşte nerdeyse birbirinin tıpatıp benzeri bu iki so­ru öbeğine verilebilecek serinkanlı yanıtlarda tüm özgelişmem, in­san, doğa, kültür anlayışım, yosunlaşmalarım, bunalımlarım, atı­lımlarım, - tüm oylumu niteliği, yöneltisiyle yaşamımın duyarlı bir depremölçeri bu yanıtlar; neyse ne, varlığımın önemli bir gös­tergesi bu sözünü ettiğim yanıtlar.Sevgi doğrultumda: eskiden yapabildiklerim girerdi sevgi-çevreme. Sonra sonra yapamadıklarım da. Hâlâ yapamadığım öyle çok şey var ki. Gene de bazan, sevgi-çevremin dışı diye bir yaşam tasarlayamıyorum artık. Sevgi-çevremin dışında kalan bir alan yokmuş gibi geliyor, - bir yanılsama belki, yaşama-gerçekliğim bu ama.Severken yaşayan, yaşarken seven için en önemli şey: başkala­rı ayırdına varmasa da, dile getirilemeyen küçük ayrıntılardır. (Ah, ayrıntılar!) Hertürlü biçimsellikten öte, sevgiye, yani yaşama öz kazandıran öğelerdir ayrıntılar.Savaşlar, acımasızlıklar, saldırganlıklar almış yürümüş olsa bi­le, insanın varolduğu heryerde sevgi de gösterir kendim, ama az ama çok.Sevgi insandan olma, insan sevgiden kopamama. Her ikisinin kökenleri daha derinlere gitse de gerçek bu.Kavuştuğun şey, kişi gerçekten sevmediğin birşey, bir kişiyse, kısacık bir süre sonra, olanca anlamını yitirir senin için.Kavuşsan da, bitmek tükenmek bilmez sevdiğin şey, sevdiğin kişi.Sevgiyi önce biriktir, sonra harcarsın, - yok öyle şey! Birikir harcanır türden değil çünkü. Zorlamalı bir yakıştırmayla, böylesi türden saysak bile, birikirken birikmeden harcanan, harcanırken harcandıkça biriken bir gerçeklik o.Düzmece sevginin kendine özgü yazgısı var: kısa sürede ya sen onu yer bitirirsin, ya o seni yer bitirir.Gerçekten sevgi varsa bir yerde, bayağılaşmaya yer yok orda.Sevgisizlik mutsuz kılıyor, sevgimizle mutlu değiliz.Bir sevgiye ilişkin acılan, ancak daha baskın bir sevgi-mutluluğu Örtebilir.Tam sevginin ne olduğunu, ne olmadığını öğrenir gibi oluyor­sun, bir de ne göresin: sevecek zamanın kalmamış artık.