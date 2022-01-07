Sn. Faiz Sucuoğlu, yaklaşık 10 gün önce yaptığınız basın toplantısında üç gün içinde akaryakıtta indirim olacağını söylemiştiniz. Ancak bugün oldu, hale akaryakıtta indirim olmadı. Daha önce size yazdığımız gibi bazı şeyler olmadan erken konuşmamakta fayda var.



Sn. Olgun Amcaoğlu, öğretmen sendikalarının yaptığı bazı okullarda bir süreliğine online eğitime geçilmesi önerisi ile ilgili bir tartışma yapmakta fayda var.



Sn. Dursun Oğuz, Maliye Bakanlığı olarak Aralık ayında 1 milyar TL’nin üzerinde ödeme yapmanız oldukça önemli. Bu arada Ocak ayı kamu maaşlarının yüzde 37’lik bir hayat pahalılığı artışıyla ödenmesi şu an için mümkün görünüyor mu?



Sn. Fikri Ataoğlu, aldığımız bilgilere göre, eski başkanınızdan dolayı partinize küserek UBP’ye geçen birçok partiliniz yeniden partinize dönmüş. Anlaşılan o ki DP eski gücünü kazanma yolunda ilerliyor.



Sn. Mustafa Zurnacılar, Yeni Boğaziçi Belediyesi olarak bölgenizdeki köylerde yaratılan çöplük alanlarının yakılmasının önüne geçmenizde fayda var. Zira bu konudan büyük rahatsızlık duyan vatandaşlar varmış.



Sn. Mehmet Harmancı, ülkemizde tek dokunulmayan kurumumuz olan yargıya da müdahale edilmek istenmesi ile ilgili yaptığınız açıklama çok yerinde. İnşallah korkulan şey yaşanmaz.



