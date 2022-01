Spiritüel Yolculuk

Hade bu yıl daha ciddi yaklaşalım hedeflerimize… Neler yapalım mesela…

Fark Etmeden İhtiyaç Duyduğumuz 7 Dinlenme Türü

1. Fiziksel dinlenme

2. Zihinsel dinlenme

3. Duyusal dinlenme

4. Yaratıcı dinlenme

5. Duygusal dinlenme

6. Sosyal dinlenme

7. Manevi dinlenme



PÜF NOKATASI

Yeni yıla girdiğimiz bu haftada yeni yıl hedefleri belirlenip netleşti mi? Adettendir biliyorsunuz. Her yıl hedefler belirlenir; kesinlikle bu yıl değişeceğim, radikal kararlarım olacak dediğimiz hedefleri önümüze koyar, çıkarız yola… Bir çırpıda yılın sonuna da geliriz. Ve bakıp değerlendiririz en başta hedeflediğimiz değişikliklerin kaçta kaçını gerçekleştirmişiz diye. Sonuç hüsransa yine hedefleri önümüze koyar, yine yeni bir yıla merhaba deriz… Ömür böyle geçer işte… kısır bir döngüye girer, mücadele ederiz.Hade bu yıl daha ciddi yaklaşalım hedeflerimize… Neler yapalım mesela…Yeni yıl için 10 hedef belirleyelim. 2022 sonuna geldiğimizde 10 üzerinden 6 aldık mı; 2022'den geçtik demektir.En az 3'ü garantileyen hedefleri başa yazalım.İlk hedefimiz her sabah; aynada gülümseyerek, önce kendimize "günaydın" diyelim ve ikinci hedef olarak her sabah; aç karnına limonlu ılık suyumuzu içelim.Üçüncü hedefimiz ise her hafta; çekirdek ailemiz dışında, en az 3 eski dostumuzu, en az 3 büyüğümüzü ve en az 3 küçüğümüzü telefonla da olsa, arayalım ve halini hatırını soralım.Dördüncü hedefimiz her hafta; mesleğimizle ilgili ya da kişisel gelişimimizle ilgili kitaplar, makaleler okumak olsun mu?Şimdi biraz daha açalım bu hedefleri…Tabi ki bu hedeflerimizi belirlerken gerçekçi olmayı unutmamalıyız. Öncelikle gerçekçi ve günlük hayatta uygulanabilir hedefler belirlemekle işe başlamalıyız. Örneğin, hedefimiz sigarayı bırakmaksa, ki bunun çok hayati bir hedef olduğunun bilincindeyiz hepimiz, ve her gün sigara kullanan biriysek o halde hedefimiz her gün sigara alımımızı bir miktar düşürmek olmalıdır. Bu aşamalı ve gerçekleştirilebilir bir hedeftir… Mesela ilk aşamada gün aşırı kullanma gibi bir hedefimiz olabilir veya sigara kullanmak için haftada üç gün belirleyebiliriz. Kısa vadeli hedefler uygulanabilirlik açısından çok daha verimlidir ve dolayısıyla da ümit vericidir.Aynı prensibi spora başlama veya kilo verme hedeflerimizde de kullanabiliriz. Daima küçük adımlarla işe başlamalı, her ilerlememiz de ümitli olunmalıdır ki böylece hedefimize yönelik devamlılığımızın olduğunu görmeliyiz. Uygulanılabilir hedeflerimizin yanında, hedeflerimiz akıllıca ve bize özel olmalı. Aynı zamansda ölçülebilir, zaman odaklı ve başarılabilir olmalıdır. Sigara alımımızı tamamen bırakma gibi bir hedefimiz varsa bu gerçekten de büyük ve önemli bir hedeftir. Ancak sürdürülmesi kolay değildir; çünkü belirli ölçülere sahip değildir. Oysa yaza kadar bir kıyafetin içine girmek ya da bir ayda belli bir miktar kilo vermek gibi hedefler ulaşılması daha kolay hedeflerdir. Bunun nedeni zaman ve miktar kavramlarının belirgin olmasıdır. Biz de motivasyonumuzun daim olması için hedefimizi her yönüyle tanımlamalıyız, zamana yaymalıyız ve başarmayı hedeflemeliyiz.Ve son olarak…Bahsetmeden geçmeyelim: Ortak derdimiz; pandemi. Ortak umudumuz, hedefimiz; tez zamanda, pandeminin ortadan kalkması…Yeni yıl hedeflerimiz dahil, hayatımızı sınırlayan, dahası tehdit eden illettenbir an evvel kurtulmamız; ortak duamız.Sağlıklı, huzurlu, lezzet ve keyifli nice yıllar diliyorum.Fatoş KızılyürekPandemi döneminde yaşananlar, ülke gündemleri, yaşam şeklimizi bir anda değişime uğrattı ve hepimizin alışkanlıklarında köklü değişimlere neden oldu. Kimi zaman isyan ederek, kimi zamanda sahip olduklarımıza şükrederek geçirdiğimiz zamanlar, arada kalmışlıklar duygu durumumuzu çoğu zaman olumsuz etkiledi ve bizi yordu.Yaşanan her şey kendimizi rahatlatmamızı zorlaştırsa bile, Dalton Smith yine de tüm olumsuzlukları kendi içimizde sıfırlamanın ve yeniden şarj olmanın bir yolunu bulabileceğimizi söylüyor. Bunun için de dinlenmenin 7 yolunu bizimle paylaşıyor. Eğer siz de ne kadar dinlenirseniz dinlenin kendinizi yorgun hissediyorsanız, sebebi farklı alanlarda yorgunluk yaşamanız olabilir.Bu, hepimizin aşina olduğu dinlenmenin olağan tanımıdır. Ancak sağlıklı kalmak için yatakta yeteri kadar saat geçirmemiz gerektiğini bilsek de, çalışma hayatımız, büyük bir kısmımızın hala yeterince fiziksel olarak dinlenemediğini gösteriyor. Fiziksel olarak dinlenmek için yeteri kadar uyuduğunuzdan emin olmalısınız. Bunun yanı sıra, masaj yaptırabilir veya uykudan önce kendi kaslarınızı ovarak bedeninizi rahatlatabilirsiniz.Uyandığınız andan uykuya daldığınız ana kadar her zaman kafanızda dönen bir düşünce kasırgası var mı? Bu demek oluyor ki, daha fazla zihinsel dinlenmeye ihtiyacınız var ve gecede sekiz saat kesintisiz uyusanız bile, zihninizi dinlendirmeden tamamen kendinizi dinlenmiş hissetmeyeceksiniz.“İyi haber şu ki, bunu düzeltmek için işten ayrılmanız veya tatile gitmeniz gerekmiyor. İş gününüz boyunca her iki saatte bir kısa molalar planlayın; bu molalar size yavaşlamanızı hatırlatabilir.” diyor Dalton-Smith.Bütün gün ve bütün gece dijital ekranlara bakmak, gözlerinizin asla tam anlamıyla dinlenemeyeceği anlamına gelebilir; ancak çoğumuzun duyusal olarak dinlenememesinin tek nedeni bu değildir. Gürültülü şehirler, telefon bildirimleri ve yüksek sesli müzik, sürekli duyusal uyarıma katkıda bulunur. Beyninizin ara sıra dinlenmeye ihtiyacı var. Bilinçli olarak gözlerinizi kapatın ve kendinize gün boyunca kısa bir süre sessizlik hediye edin.Beş duyunuzdan hangisinin en çok dinlenmeye ihtiyacı var? Her birini ele almanın birkaç yolu:Telefonunuzda, dizüstü bilgisayarınızda, tabletinizde karanlık modu deneyebilir, ekran ışığının zararlı etkilerinden korumaya yardımcı olan gözlüklerden kullanabilirsiniz. Bunun yanı sıra, ışığı engellemeye yardımcı olmak için uyumadan önce bir göz maskesi takmayı deneyebilirsiniz.Gürültü önleyici kulaklıklar alabilir, rahatlatıcı bir müzik eşliğinde çalışabilir veya günde beş dakika sessizlik için bir rutin geliştirmeye çalışabilirsiniz. TV yok, müzik yok, sadece sessizlik.Kendinizi şahane tadı olan bir şeyle şımartın. Sadece yemeğe ve ağzınızdaki tatlara odaklanarak 10 dakika geçirin.Karanlıkta duş almayı denediniz mi? Her bir parçanıza odaklanarak vücudunuzu baştan ayağa ovmak için zaman ayırın. Sadece kendinle olmak sizi topraklayabilir ve merkezlenmenize yardımcı olabilir.Çoğu zaman en iyi kokulardan bazıları doğada bulunur. Özellikle yağmurdan sonra dışarı çıkıp derin nefesler almayı deneyebilirsiniz. Veya en sevdiğiniz kokuyu bulun ve rutininize dahil edin.Neredeyse tüm internet siteleri nasıl daha yaratıcı olunacağına dair ipuçlarıyla doludur, ancak yeni fikirleri ortaya koymak kadar önemli olan şey biraz duraklamak ve bir şeyler inşa edebilmek için sakinleşmektir.Yaratıcı dinlenme, ruhunuzu yeniden besleyen bir süreçtir. Üretmek için hiçbir baskı hissetmediğiniz yaratıcı dinlenme, hayal gücümüzü besler, neşe bulmamıza yardımcı olur, minnettarlık duygusunu artırır ve bizi umutla doldurur. Hangi deneyimler, ortamlar ya da sanat türleri sizin için güzel? Düzenli olarak huzur ve merak duyduğunuz yer neresidir? Kendimize bu soruları sormaya başladığımızda, yaratıcı dinlenmeye doğru bir yolculuğa başlarız.Belki bir parkın içinden geçerken huzur bulursunuz. Belki gün batımının renkleri sizi mest ediyordur. Belki de ihtiyacınız olan ilham yerel bir sanat müzesindedir. Veya tek yapmanız gereken bitkilerinizle ilgilenmektir. Etrafımızda çok fazla güzellik var, sadece durup farkına varmalıyız. İşte bu anlarda, yaratıcı dinlenme gelir.Sıkışmış duygular bizi yorar. Dalton-Smith duygusal dinlenmeyi, “Duygularınızı özgürce ifade etmek ve insanları memnun etmekten kaçınarak kendi duygularımızı anlayabilmek için zamana ve alana sahip olmamız gerekir.” diye açıklıyor. Başka bir deyişle, hepimizin duygularımızı özgürce yaşayabilmek için biraz alana ihtiyacı var.Duygularınızı gün yüzüne çıkartmaktan korkmayın; sıkıştırdığınız, sakladığınız, bastırdığınız duyguları yaşamaya izin verin. Ağlamanız gerekiyorsa ağlayın. Duygusal enerjinizi boşalttıktan sonra çok daha dinlenmiş hissedeceksiniz.Bazı insanlar size enerji verir, diğerleri ise sizi tüketir. İkinci tiple çok fazla zaman harcarsanız, sosyal dinlenmeye ihtiyacınız olacaktır. Bazı insanlar size enerji verir, diğerleri ise sizi tüketir. İkinci tiple çok fazla zaman harcarsanız, sosyal dinlenmeye ihtiyacınız olacaktır. Sosyal dinlenme, sevdiklerimizle kaliteli zaman geçirmek ve toksik insanlarla iletişimi kesmek anlamına gelir. Kaliteli sosyal ortamlarda iyi vakit geçirerek dinlenebilirsiniz.Tüm insanlar, bir dine, belki bir felsefeye veya kendilerinden daha büyük bir şeye bağlı hissetme ihtiyacına sahiptir. Günlük hayatın ayrıntılarının ortasında bunu sürdürmek bazen kolay değildir. İyi haber şu ki, bilim, kısa süreli dini ritüellerinizi (veya meditasyon) yerine getirdiğinizde, bunun hızlı bir şekilde size iyi geldiğini göreceğinizi söylüyor.