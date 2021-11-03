Sn. Faiz Sucuoğlu, erken seçim hükümeti kurulması ile ilgili dün görüşme yaptığınız partilerden aldığınız izlenimler ne yönde? Bir seçim hükümeti kurulması kolay olacak mı?



Sn. Dursun Oğuz, Maliye olarak Ekim ayında piyasaya yaklaşık 660 milyon TL ödeme yaptınız. Ancak bu ödemelerin 3’te 2’si memur maaşına gittiği görülüyor. Bu rakamlar nereye kadar sürdürülebilir olacak dersiniz? Allah kolaylık versin.



Sn. Ünal Üstel, Sağlık Bakanlığı’na bağlı İlaç ve Eczacılık Dairesi bir süreden beridir ilaç getiremiyor. Bu nedenle özellikle kanser hastaları büyük mağduriyet yaşıyorlar. Bu konuya bir çözüm bulmanızda fayda var.



Sn. Resmiye Canaltay, birçok yol tamamlanmak için ihale aşamasına gelip kaldı. 2021 yılının sonuna ilerlerken en azından İskele – Çayırova anayol projesi tamamlanmalı. Bu arada bazı köylerdeki ova yolları için verdiğiniz sözler yerine getirilmemiş diye şikayetler var.



Sn. Ahmet Latif, av meraklısı biri olarak Büyük Av sezonun ilk haftasını nasıl geçirdiniz? Herhalde siz de birçok avcı gibi beklentilerinizin altında bir av yaptınız.



Sn. Mustafa Zurnacılar, Yeni Boğaziçi bölgesi sınırları içinde birçok bölgede oluşturulan çöplük alanları çok çirkin görüntüler ortaya çıkarıyormuş. Özellikle Atlılar-Yıldırım köyü arasındaki yol kenarındaki çöplük alan hiç hoş değilmiş. Bizden iletmesi…

