9 yaşındaki kız 55 yaşındaki adama satıldı

‘BEYAZ KAŞLARI VE KALIN BEYAZ SAKALI OLAN YAŞLI BİR ADAM’

Parwana’nın CNN International’a yaptığı açıklamada, kendisini satın alan adam ile ilgili “beyaz kaşları ve kalın beyaz sakalı olan ‘yaşlı bir adam'" ifadesini kullanırken, onun kendisini dövmesinden ve evinde çalışmaya zorlamasından endişe ettiğini belirtti.