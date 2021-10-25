Sn. Ersan Saner, parti kurultayında adaylık konusunda bugün kararını açıklayacağınızı söylemiştiniz. Bizce çekilmekte bir erdemdir. Zira kurultayda rüzgar artık sizden yana esmiyor.



Sn. Hasan Taçoy, kurultaya sayılı günler kala rüzgarın sizden yana esmeye başladığı iddia ediliyor. Bu arada dün Geçitkale’de düzenlenen etkinliğin sonuna yetişerek vatandaşlarla bir araya gelmişsiniz. Bol şanslar…



Sn. Nazım Çavuşoğlu, çiftçilerin kuraklık ödemelerinin Meclis’in toplanamamasından dolayı aksaması nedeniyle bankalardaki borçlarının faiz nedeniyle katlandığı iddia ediliyor. Bu konuda bir müdahale yapmanızda fayda var…



Sn. Hasan Öztaş, Geçitkale Belediyesi tarafından organize edilen Meme Kanseri Farkındalık etkinliği nedeniyle Geçitkale’de yaklaşık 2 yıl aradan sonra bir şenlik havasında etkinlik gerçekleşmesi bölge halkının havasını değiştirmiş. Devamı gelir inşallah…



Sn. Hilmi Öztemiz, hafta sonu yapılacak olan UBP kurultayında parti meclisine girebilmek için bu aralar oldukça yoğun çalışıyormuşsunuz. Geçtiğimiz akşam da Yıldırım Avcılık Atıcılık Birliği’nin etkinliğine Oğuzhan Hasipoğlu ile katılarak bölgelilerinizle görüşmüşsünüz…



Sn. Cemal Özyiğit, TDP olarak ayni çizgide olduğunuz diğer partilerle bir çatı altında toplanma konusunda uzattığınız eli tutan partiler var mı? Örneğin TKP ile bir görüşme söz konusu mu?

