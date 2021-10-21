Sn. Ersin Tatar, UBP’de yaşanan gelişmeler gündeme bomba gibi düşerken ve ülkede hükümet krizi daha da büyürken, sizin hükümet kurma görevini hiçbir partiye vermeyeceğinizi açıklamanız dikkat çekici. Bizce bir seçim hükümeti kurulması şart.





Sn. Ünal Üstel, Başbakan ve parti başkanınız hakkında sosyal medyada dolaşan skandal video sonrasında istifası gündeme geldi. Acaba istifa eder mi? Ederse sizce kim başbakanlığa vekalet edecek?





Sn. Resmiye Canaltay, önceki gün yapılan açıklamada Lefkoşa- Gazimağusa anayolunda iyileştirme çalışmaları başlıyormuş. Ancak bu çalışmaların sadece Lefkoşa-Gazimağusa anayolunda değil ülke genelindeki anayollarda yapılması şart.



Sn. Erhan Arıklı, dün yaşanan akaryakıt krizi ile ilgili Enerji Bakanı olarak bir açıklama yapmanız bekleniyordu. Ancak sizden çıt çıkmadı. Bunun sebebi nedir?



Sn. Hasan Taçoy, seçim barajının yüzde 10’e çekilmesi gerektiğini ifade ettiniz. Sizce bu önerinizi UBP dışında kabul edecek siyasi parti var mı? Bu arada kurultay öncesi grafiğiniz yükselmeye devam ediyor.



Sn. Hasan Sertoğlu, BTM kulüplerini toplantıya çağırmanız çok yerinde. Zira hazırlıklara başlayan kulüplerin emekleri boşa gitmemesi için çare üretmek gerek. Bunun için de güç birliği şart.

