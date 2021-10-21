Trump kendi sosyal medya ağı

2022'NİN BAŞINDA HERKESE AÇILACAK
ABD’nin eski başkanı Donald Trump, kendi sosyal medya platformu TRUTH Social'ı kuracağını duyurdu. Apple'ın App Store'unda ön siparişe sunulan uygulamanın, Kasım ayında davetlilere ve 2022'nin ilk çeyreğinde halka açılacağı belirtildi.
75 yaşındaki Trump konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "TRUTH Social ve TMTG'yi büyük teknolojinin zulmüne karşı durmak için yarattım" dedi.
BÜYÜK PLATFORMLAR TARAFINDAN YASAKLANDI
Trump'ın duyurusu, Facebook, Twitter ve YouTube dahil olmak üzere neredeyse tüm büyük sosyal medya platformlarının, politikalarını ihlal ettiği için onu yasaklaması veya askıya almasından sonra geldi.
Trump, destekçilerinin Ocak ayında ABD Kongre Binası’nı basmasının ardından Twitter ve Facebook gibi sosyal ağlar tarafından yasaklanmıştı.
Trump, "Taliban'ın Twitter'da büyük bir varlığının olduğu bir dünyada yaşıyoruz, ancak en sevdiğiniz ABD Başkanı susturuldu" dedi.
TWITTER İLE ÇARPICI BENZERLİK
Öte yandan Trump'ı yeni sosyal medya platformu TRUTH Social, Twitter'a çok benzeyen bir kullanıcı arayüzüne sahip. Potansiyel kullanıcılar, App Store’da yayınlanan uygulamanın önizlemesinin ekran görüntülerini paylaştı.
TRUTH Social uygulamasının, insanların birbirini "takip etmesine" ve mesaj göndermesine izin veren işlevlere sahip olduğu görüldü. Uygulamanın arayüzü, özellikle kullanıcı profil sayfası, Twitter'la çarpıcı bir benzerlik gösteriyor.