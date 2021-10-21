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Trump kendi sosyal medya ağı

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ABD’nin eski başkanı Donald Trump, TRUTH Social adını verdiği bir sosyal medya platformu kurdu.

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Trump kendi sosyal medya ağı
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  Trump, platformun ABD'deki karşıt sesleri susturmakla suçlayan büyük teknolojinin zulmüne karşı duracağını söyledi. 75 yaşındaki siyasetçi, destekçilerinin yılın başında Kongre’yi basmasının ardından Twitter ve Facebook gibi sosyal ağlarda engellenmişti. Bununla birlikte, TRUTH Social’ın arayüzünün Twitter’ın neredeyse aynı olması dikkat çekti.
 
Twitter’ı birebir kopyaladı: Trump kendi sosyal medya ağı TRUTH Social’ı kurdu - 1

2022'NİN BAŞINDA HERKESE AÇILACAK

ABD’nin eski başkanı Donald Trump, kendi sosyal medya platformu TRUTH Social'ı kuracağını duyurdu. Apple'ın App Store'unda ön siparişe sunulan uygulamanın, Kasım ayında davetlilere ve 2022'nin ilk çeyreğinde halka açılacağı belirtildi.

75 yaşındaki Trump konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "TRUTH Social ve TMTG'yi büyük teknolojinin zulmüne karşı durmak için yarattım" dedi.

Twitter’ı birebir kopyaladı: Trump kendi sosyal medya ağı TRUTH Social’ı kurdu - 4

BÜYÜK PLATFORMLAR TARAFINDAN YASAKLANDI

Trump'ın duyurusu, Facebook, Twitter ve YouTube dahil olmak üzere neredeyse tüm büyük sosyal medya platformlarının, politikalarını ihlal ettiği için onu yasaklaması veya askıya almasından sonra geldi.

Twitter’ı birebir kopyaladı: Trump kendi sosyal medya ağı TRUTH Social’ı kurdu - 5

Trump, destekçilerinin Ocak ayında ABD Kongre Binası’nı basmasının ardından Twitter ve Facebook gibi sosyal ağlar tarafından yasaklanmıştı. 

Twitter’ı birebir kopyaladı: Trump kendi sosyal medya ağı TRUTH Social’ı kurdu - 6

Trump, "Taliban'ın Twitter'da büyük bir varlığının olduğu bir dünyada yaşıyoruz, ancak en sevdiğiniz ABD Başkanı susturuldu" dedi.

Twitter’ı birebir kopyaladı: Trump kendi sosyal medya ağı TRUTH Social’ı kurdu - 7

TWITTER İLE ÇARPICI BENZERLİK

Öte yandan Trump'ı  yeni sosyal medya platformu TRUTH Social, Twitter'a çok benzeyen bir kullanıcı arayüzüne sahip. Potansiyel kullanıcılar, App Store’da  yayınlanan uygulamanın önizlemesinin ekran görüntülerini paylaştı.

 TRUTH Social uygulamasının, insanların birbirini "takip etmesine" ve mesaj göndermesine izin veren işlevlere sahip olduğu görüldü. Uygulamanın arayüzü, özellikle kullanıcı  profil sayfası, Twitter'la çarpıcı bir benzerlik gösteriyor. 

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