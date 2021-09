Sn. Ersin Tatar, Rum başkan Anastasiadis, New York’ta 3’lü görüşmeye hazır olduğunu bildirmiş. Acaba üçlü görüşme için yeterli zemin var mı?



Sn. Ünal Üstel, Güney Kıbrıs’ta nüfusun yüzde 80’e yakını aşılanmış olması nedeniyle pozitif vaka sayılarında gözle görülür bir azalma mevcut. Bizde de aşılanmayı artırmamız durumunda bu mümkün olabilir herhalde.



Sn. Olgun Amacaoğlu, ilkokullarda dün başlayan yüz yüze eğitim umarız sorunsuz devam eder. Ancak vakalardaki artışlar bu durumun pek sürdürülebilir olmadığını ortaya koymakta. Kolay gelsin.



Sn. Koral Çağman, eylül ayı ortasına geldiğimiz bugünlerde halen asgari ücretin belirlenmemiş olması herhalde sizi de rahatsız ediyor. Ancak bu konuda iplerin hükümetin elinde olduğu biliniyor. Bu nedenle artık ağırlığınızı koyarak asgari ücretin belirlenmesini sağlamanız gerek.



Sn. Ahmet Latif, av ve doğa tutkunuzu bilmeyen yok herhalde. Bu yıl av sezonu için av hayvanı popülasyonu ne durumdadır? Herhalde bölgenizde av hayvanı konusunda sıkıntı yoktur.



Sn. Aytaç Karavezirler, futbolda sezonun bu hafta başlayacak olması nedeniyle her şeyin yolunda gitmesi için tüm önlemler alınmışa benziyor. Özellikle tüm futbolcuların aşılı olması ve her hafta test yaptıracak olması bir nebze sizleri rahatlatmıştır umarız.