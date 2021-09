Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nun çocuk ve yetişkinler atölye çalışmaları başlıyor

Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nun yıllardan beri misyon edindiği tiyatroya ilgi duyan çocuk ve yetişkinler atölyesi kursları bu yıl Ekim ayında tekrardan başlıyor. Pandemi dolayısıyla bir yıl ara verilen kurslar dört farklı kategoride açılıyor.

Yetişkinler Tiyatrosu:

Lefkoşa Belediye Tiyatrosu Sanat Yönetmeni Cem Aykut'un eğitmenliğinde, Yetişkinler Tiyatrosu (18 yaş ve üstü) Ekim ayından itibaren her Çarşamba saat 18.00 - 20.00 arası Merkez Lefkoşa-Tiyatro Salonu'nda çalışmalarına başlıyor. Pandemi dolayısıyla kayıtlar 25 kişi ile sınırlıdır.

9 -12 yaş Grubu Çocuk Tiyatrosu:

Lefkoşa Belediye Tiyatrosu sanatçısı Deniz Çakır'ın eğitmenliğinde, Çocuk Tiyatrosu (9-12 yaş) Ekim ayından itibaren her Cumartesi saat 14.30 - 15.30 arası Lefkoşa Belediye Tiyatrosu'nda çalışmalarına başlıyor. Kayıtlar 10 kişi ile sınırlıdır.

7-8 yaş Grubu Çocuk Tiyatrosu:

Lefkoşa Belediye Tiyatrosu sanatçılarından Asu Demircioğlu'nun eğitmenliğinde, Çocuk Tiyatrosu (7-8 yaş) Ekim ayından itibaren her Pazartesi saat 17.00 - 18.00 arası Merkez Lefkoşa-Tiyatro Salonu'nda çalışmalarına başlıyor. Kayıtlar 10 kişi ile sınırlıdır.

İleri Dönüşüm Atölyesi:

Asya Kazafanalı ile İleri Dönüşüm Atölyesi'nde hiçbir şey eski değildir. İleri Dönüşüm Atölyesi (8-12 yaş) Ekim ayından itibaren her Salı saat 17.00 - 18.00 arası Lefkoşa Belediye Tiyatrosu'nda çalışmalarına başlıyor. Kayıtlar 5 kişi ile sınırlıdır.

Sağlık Üst Kurulu'nun tiyatro salonları hususunda aldığı kararlar doğrultusunda katılımcılardan haftalık PCR/Antijen Testi istenecek. İletişim 03922278782