Sn. Ersan Saner, son günlerde Başbakanlıktan çok ilçe ve köy gezilerinde görülüyorsunuz. Anlaşılan kurultay çalışmalarına hız verdiniz. Biraz erken ama rakiplerinizde boş durmuyor herhalde…



Sn. Fikri Ataoğlu, Demokrat Parti içinde yaşanan koltuk kavgasını bitirmeniz için bizce yumruğu masaya vurup kafanızdaki bu göreve en uygun kişiyi bakan yapmanızda en iyisi olacak…



Sn. Nazım Çavuşoğlu, Toprak Ürünleri Kurumu’nun bu yıl aldığı arpa ve buğdayların ödemesini gecikmeden yapmak için kolları sıvadığınızı duyduk. Eee Türkiye TMO’ya olan borcun silinmesi herhalde TÜK’ü rahatlatmış olsa gerek…



Sn. Ünal Üstel, dün yaptığınız açıklamada halkın kurallara uymadığını gözlemlediğinizi söylediniz. Bu gidişat inşallah yeniden kapanmaya doğru ilerlemiyordur. Zira dünyadaki Delta varyantı hızla yayılıyor…



Sn. Berkem Korbay, futbolcu arkadaşlarınıza zaman kaybetmeden aşı olmaları için başvuru yapmaları tavsiye etmişsiniz. Bizce bu işi Futbol Federasyonu ile birlikte hareket ederek kısa sürede tüm futbolcuları aşılamalısınız…



Sn. Mustafa Zurnacılar, bölgenizdeki köy ve bahçe yollarına acil etmenizde fayda var. Zira köylüler adeta isyan noktasında. Türkiye’den yol yapımını bekleyecek olursanız, koltuğunuzdan da olacaksınız…



