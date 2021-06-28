Akova’da Karel için oynayacaklar

Akova’de geliri Karel Karaoğulları’nın tedavisine bağışlanacak aanlamlı bir futbol turnuvası düzenlenecek.
3. Geleneksel Akova Genç Kalpler Futbol Anı Turnuvasının geliri, SMA Tip 1 hastalığı tedavisi gören Yeni Boğaziçili Karel bebek için başlatılan yardım kampanyasına bağışlanacak.
Akova Eray Vudalı Stadında, 12 – 13 Temmuz tarihlerinde oynanacak olan 3. Geleneksel Akova Genç Kalpler Futbol Anı Turnuvası, “Seven – side” kategorisinde gerçekleştirilecek.
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