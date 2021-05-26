Sn. Ünal Üstel, AstraZeneca aşılarının yapılması konusunda Güney Kıbrıs’ta tereddüt yaşanırken, bizde ise 35 yaş ve üzeri için aşı olmak isteyenlere çağrı yapılıyor. Anlaşılan halk bu aşılar ile ilgili tedirgin. Siz ne diyorsunuz? Halkın içini rahatlatacak bir açıklama yapmanızda fayda var.



Sn. Dursun Oğuz, Maliye’nin yeniden borçlanması için Bakanlar Kurulu tarafından yetki verildi. Bu yıl için Maliye’nin borçlanması tahminen kaç yüz milyon TL olacak?



Sn. Koral Çağman, ne etliye ne sütlüye dokunmayarak bakanlıktaki günlerinizi geçiriyormuşsunuz. Bu arada ülkede işsizlik başvurusu yapan kişi sayısı kaç oldu? Herhalde 15 bini geçti.



Sn. Hasan Taçoy, geçmişte Binali Yıldırım’la çekilmiş olduğunuz bir fotoğrafı sosyal medya hesabınızdan kaldırmış olmanız dikkat çekti. Hayırdır böyle ani değişikliğin nedeni ne?



Sn. İrfan Günsel, her ilçeye bir okul kapsamında başlattığınız okul inşaatlarından ilki olan Girne’deki Dr. Suat Günsel Girne Koleji bugün açılıyor. Hayırlısı olsun. Umarız diğer ilçelerdeki okulları da en kısa zamanda açma nasip olur.



Sn. Mustafa Naimoğulları, hayvancıların yaşadığı sıkıntılar artık doruk noktaya ulaştığı için birlik olarak eylem kararı almışsınız. Acaba bugün açıklayacağınız eylem kararı sonrasında şok bir eylem olacak mı?

