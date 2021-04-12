Sn. Ünal Üstel, Türkiye’ye yaptığınız çalışma ziyaretinden dönüşte yeni aşılarla döneceğiniz beklenmekteydi. Ancak anlaşılan bu beklenti yine boşa çıktı. Allah sabır versin.





Sn. Fikri Ataoğlu, bugün başlanacak olan Kapalı Devre Turizmi için elektronik bileklik uygulaması da devreye girecek mi? Yoksa buna gerek duyulmadı mı?





Sn. Erhan Arıklı, partinizin yapılan genel başkanlık seçiminde 200 oyun üzerindeki bir farkla kazanmanız sonrasında artık eliniz daha da güçlenmiş olsa gerek. Ancak Kıb-Tek konusunda işi zıtlaşmadan çözmekte fayda var.





Sn. Oğuzhan Hasipoğlu, partiniz UBP’nin yeni genel sekreteri olarak sizi oldukça zor bir görev bekliyor. Zira 6 ay içinde partinizde yeniden bir başkanlık seçimi ve en geç 1 yıl içinde yapılması muhtemel bir genel seçim var. Bu süre için oldukça koşuşturmanız gerekecek.





Sn. Mehmet Harmancı, pandemi döneminde Lefkoşa Türk Belediyesi olarak en fazla çalışan belediyelerden biri olduğunuz gözden kaçmıyor. Özellikle alt yapı konusundaki çalışmalar oldukça başarılı bir şekilde tamamlanmış gibi.



Sn. Mehmet Adahan, ağacı seven bir kişi olarak gelecek nesillere verimli ağaçlar bırakabilmek adına, geçtiğimiz hafta zeytin fidanlarınıza aşı vurmuşsunuz. Bu tutkunuz hiç bitmez inşallah.

