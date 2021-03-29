Sn. Olgun Amcaoğlu, 12. Sınıflarda bugün yüz yüze eğitime bugün başlanacağını duyurmanıza karşın öğretmen sendikaları aşılanma olmadan yüz yüze eğitime başlamayacaklarını duyurdular. Bu sorun nasıl çözülecek merakla bekliyoruz.



Sn. Dursun Oğuz, geçtiğimiz günlerde verdiğiniz bir demeçte hayat pahalılığının dondurulabileceğini söylemiştiniz. Bu konuda sendikaların karşı çıkması sonrası geri adım mı atıldı? Yoksa son düzenlemeler mi yapılıyor? Kolay gelsin.



Sn. Resmiye Canaltay, alt yapı çalışmalarıyla yollardaki yenileme çalışmalarına başlamak için hemen ihaleye çıkmanızda fayda var. Zira ilerleyen günlerde bir erken seçim olması durumunda yine ihaleye çıkılamayacak.





Sn. Ünal Üstel, bu hafta oldukça iyi miktarda bir aşının daha ülkemize ulaşmasını beklediğinizi açıklamıştınız. Acaba bu sefer gelecek olan aşı miktarı 50 bin civarında mı?





Sn. İsmail Arter, Mağusa Belediyesi bünyesinde kurulan açık pazarın haftada ikiye çıkarılması bölge halkı için güzel bir gelişme. Ancak bölge süpermarketleri ve manavları buna tepki göstereceklerdir. Allah kolaylık versin.





Sn. Tekin Birinci, Futbol Federasyonu başkanlığı için oldukça hırslı çalışmalara başlamışsınız. Özellikle dışa açılım konusunda iddialı olduğunuz belirtiliyor. Hadi hayırlısı diyelim, yolunuz açık olsun.

