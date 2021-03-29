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Sağlık Bakanlığı, Aşı Bilgi Sistemi için çağrı merkezi oluşturuldu

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Sağlık Bakanlığı, Aşı Bilgi Sistemi için çağrı merkezi oluşturuldu
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Sağlık Bakanlığı, Aşı Bilgi Sistemi için 0546 9901313 numaralı çağrı merkezi oluşturdu. 

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, aşı bilgi sistemi için giriş yapamayan veya giriş yaparken sorun yaşayan vatandaşların aşı bilgi sistemine erişmelerine yardımcı olmak için Aşı Bilgi Sistemi Çağrı Merkezi oluşturuldu.

TÜRKÇE-İNGİLİZCE YANIT

Çağrı merkezinde aynı anda 5 kişinin yanıt verebileceği, 10 kişinin de beklemede olabileceği şekilde bir sistemin devreye girdiği belirtilen açıklamada, sistemin Türkçe ve İngilizce yanıt verebilecek şekilde hazırlandığı kaydedildi.

Buna göre vatandaşlar yarından itibaren hafta içi her gün mesai saatleri içerisinde çağrı merkezine ulaşabilecekler.  

Sağlık Bakanlığı Aşı Bilgi Sistemi Çağrı Merkezi numarası 0546 9901313 olarak duyuruldu.

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