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Mesajınız Var

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Mesajınız Var
 
Sn. Ersan Saner, medyaya yapılacak destek konusunda tam netlik olmadığı yaptığınız açıklamadan belli oluyor. Yapılacak olan destek sadece uydu katkısı mı olacak?
 
 
Sn. Ünal Üstel, son günlerde düşüşe geçen yerel vaka sayıları Mart ayı sonunda tam açılımı gündeme getirecek gibi. İnşallah kısa zamanda gerekli aşı temini de sağlanırsa bu gerçekleşmiş olur.
 
 
Sn. Olgun Amcaoğlu, Ankara’da Türkiye Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile yapacağınız görüşmenin odağında ne olacak? Herhalde online eğitim dışında üniversitelere kontenjan konusu da masaya yatırılacaktır.
 
 
Sn. Ali Pilli, bölgenizde size karşı duyulan sevgi görevden alınmanız sonrasında iki kat artmış diye duyduk. Anlaşılan bölgeliniz size sahip çıktı. Bu arada partiniz içinde muhalefetin başını çekmek için kolları sıvamışsınız diye duyumlar var. Kolay gelsin.
 
 
Sn. Mehmet Harmancı, Lefkoşalıların yaptığı önerileri görmezden gelmeyip, uygulamaya koymanız dikkatlerden kaçmıyor. Bu arada yeni Açık Pazar Yeri’nin açılışı için zaman verebilir misiniz?
 
Sn. Akın Zabit, değerli dostunuz Cengiz Topel Bektaş’ın ani vefatı sizi derinden üzmüş diye duyduk. Hem esnaf hem de sanatçı bir kişilik olarak sevilen Bektaş’ın vefatı nedeniyle başta ailesine ve sevenlerine Allah sabırlar versin diyoruz.
 
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