Sn. Ersan Saner, neredeyse tüm sektörler faaliyete geçerken, restoran ve meyhanelerin halen müşteri kabul etmemeleri kararı bu sektör işletmecilerini isyan noktasına getirdi. İnşallah artık bu duruma bir çare bulunur.





Sn. Nazım Çavuşoğlu, gerek hayvancılar gerekse çiftçiler doğrudan gelir desteği ödemeleri ile ilgili ödemelerin ne zaman yapılacağını soruyorlar. Acaba bu konuda bir tarih öngörünüz var mı?





Sn. Fikri Ataoğlu, özellikle İngiltere’nin Haziran ayı itibariyle tam açılıma gitmeyi planlaması nedeniyle birçok Akdeniz ülkesinde şimdiden tatil rezervasyonları yüzde 1000 artmış. Ülkemiz için ise seyahat acenteleri kapalı durumda olması sıkıntı yaratıyor.



Sn. Hasan Taçoy, isminiz yeniden bakanlıkla anılıyor. Acaba bu konunun doğruluk payı var mı? Yoksa partinizi karıştırmaya çalışanların yaydığı haberler mi bunlar?





Sn. Fırat Ataser, geçtiğimiz hafta boyunca Alsancak bölgesinde bir market geç saatlere kadar açık kalırken, birçok insan ise sokaklarda cirit atıyormuş. Bu konuda belediye olarak biraz daha dikkatli olmanızda fayda var.





Sn. Hasan Sertoğlu, Futbol Federasyonu olarak CONİFA organizasyonunda çekilmeniz yerinde oldu. Bu arada bazı futbolcuların Türkiye BAL Ligi takımlarına gitmesine ne diyorsunuz?

