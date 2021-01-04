Sn. Ali Pilli, özellikle hastanede vakalarda artış dikkatlerden kaçmıyor. Burada acaba tedbirsizlik mi yoksa şansızlık mı var? Umarız bu gibi vakalar daha fazla görülmez.





Sn. Erhan Arıklı, siz herhalde ‘kaşıkla verip kepçeyle almak ‘sözünü hiç duymadınız. Zira hükümet olarak son yaptığınız zamlarla tam bu deyime uygun hareket ettiniz.





Sn. Kutlu Evren, İçişleri Bakanlığı olarak yılbaşı gecesi bazı otellerde düzenlenen yeni yıl kutlaması konusunda herhalde gerekli incelemeleri başlattınız.



Sn. Tufan Erhürman, bugün yapılacak olan Meclis Başkanlığı seçimi için partinizden aday gösterilecek mi? Zira UBP’nin aday belirleme konusunda yaşadığı iç çekişme size yarayabilir.



Sn. Oğuzhan Hasipoğlu, kısa bir dönem için partinizin genel sekreterliği görevine talip olacağınızı açıkladınız. Anlaşılan partinizdeki bölünmeyi gidermek için kendinizi feda edeceksiniz. Kolay gelsin diyelim.





Sn. Hasan Sertoğlu, bazı kulüplerin kendi futbolcularını hazır tutmak amacıyla antrenmanlara devam etmesi konusunda federasyon olarak bir müdahalede bulunacak mısınız? Yoksa kulüpler istediği gibi hareket etme özgürlüğüne sahiptir diyorsunuz.

