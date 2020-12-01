Mantarcıların yüzü gülmeye başladı

Ayaklı Gazete’ye ulaşan haberlere göre, ülkemizde Kasım ayının ortasından itibaren görülmeye başlayan sağanak yağmurlar sonrasında doğanın nimetlerinden yararlanan vatandaşların son günlerde yüzlerinin gülmeye başladığı bildirilmekte.

Özellikle son bir haftadır birçok bölgede yağan yağmurlar nedeniyle doğada yetişen birçok bitkinin topraktan çıkmaya başladığı bildirilirken, özellikle mantarların kendini göstermeye başladığı gelen bilgiler arasında.

Kuzey sahili bölgesinde yaşamakta olan birçok vatandaşın yağmurlu havaların önceki gün ara vermesi sonrasında doğada yaptıkları gezintisi sonrasında başta ülkemize özgü mantarlardan olan gavcar mantarı başta olmak üzere kırmızı mantar topladıkları bildirilirken, yağışlı havaların devam etmesi durumunda bu yıl daha fazla mantar bulabilecekleri belirtiliyor.

Bu arada garavolli severlerinde bol bol garavolli topladıkları bize ulaşan bilgiler arasında.

