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“Bu ülkede rastgele yaşıyoruz”

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan Güzelyurt bölgesinden bazı vatandaşlarımız, ülkemizde gerçektende şansa yada rastgele yaşadığımızı savunarak bize gönderdikleri bazı fotoğraflarla geçtiğimiz gün karşılaştıkları bir durumu bizlerle paylaşarak sitem ettiler.

“Bu ülkede rastgele yaşıyoruz”
 
 
Fotoğrafta görülen kuyunun Güzelyurt Yayla yolu üzerinde açık vaziyette olduğunu belirten vatandaşlarımız “Yaklaşık 10 metre derinlikte bir kuyu var, yürüyüş yapan arkadaşlar dikkatli olsunlar.” diyerek uyarıda bulundular.
Bu kuyunun buraya ne zaman açıldığını bilmediklerini dile getiren vatandaşlarımız, “Bu yol yapılırken bu kuyu varsa idi neden kapatılmadı. Eğer sonradan açıldıysa kimden izin alınarak açıldı? diye sormak hakkımız. Bu ülkede gerçektende şansa ya da rastgele yaşıyoruz” dediler.
Gece vakti bu yolda yürüyen bir kişi açık halde olan bu kuyuya düşmesi durumunda kimsenin onu kurtaramayacağını belirten vatandaşlarımız, bu konuya bölge yetkililerinin hemen müdahale etmesini ümit ettiklerini sözlerine eklediler.
 
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