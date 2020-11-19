Mantarcıların yüzü gülmeye başladı

Ayaklı Gazete’ye ulaşan haberlere göre, ülkemizde sonbahar yağmurlarının birçok bölgede etkili olması sonrasında doğanın da bereketini erken erken sunmaya başladığı bildirilmekte.



Geçmiş yıllarda Aralık ayının ortalarından itibaren başta ormanlık alan ve dere kenarlarında görülen mantarların bu yıl Kasım ayı başından itibaren kendini göstermeye başladığı kaydedilmekte.

Özellikle ülkemizde çok beğenilen ve meze olarak da birçok restoranda kullanılan Gavcar mantarının bu yıl erken yüzünü göstermesi birçok mantarcıyı şok ederken, yüzlerini de güldürdüğü bildirilmekte.

Bu yıl gavcar mantarının bu kadar erken görünmesinin ilerleyen günlerde daha fazla çıkabileceği gelen bilgiler arasında.

