Hentbolcular Mişon için salona iniyor

Hentbolda her yıl geleneksel olarak düzenlenen Derviş Mişon Turnuvası bu hafta sonu gerçekleşiyor. Hentbol Federasyonu’nun Spor Dairesi ve Sağlık Bakanlığı ile imzaladığı protokol sonrası hazırlanan faaliyet programı doğrultusunda, yeni sezonun ilk organizasyonu da Mişon anısına gerçekleşmiş olacak. Hentbolcular cumartesi günü turnuva öncesinde saat 11.00’da merhum milli hentbolcu Derviş Mişon’u Lefkoşa’daki kabri başında anacak.
Hentbol Federasyonu Başkanı Bahadır Ayhan yeni sezon ve pandemi yasakları sonrası başlayacak hentbol müsabakalarında tüm takımlara ve sporculara başarılar dilerken, alınacak tedbirlere karşı herkesi duyarlı olmaya ve kurallara uymaya özen göstermeye davet etti.
MAÇLAR SEYİRCİSİZ OYNANACAK
Haspolat’taki CIU Arena’da oynanacak Derviş Mişon Kupası maçları büyükler kategorisinde olacak. Maçlara seyirci alınmayacak olan Derviş Mişon Kupası 2 gün sürecek.
Geçtiğimiz hafta Hentbol Federasyonu’nda gerçekleşen kura çekimi sonunda kadınlar ve büyük erkekler kategorisinde eşleşmeler belli olmuştu ve 21 Kasım Cumartesi günü yarı finaller, 22 Kasım Pazar günü ise finaller oynanacak ve hentbolda 2020-2021 sezonu Derviş Mişon Turnuvası ile başlamış olacak.
SPORCULAR KONAKLAYACAK VE PCR ŞART OLACAK
Pandemi koşulları çerçevesinde gerçekleşecek turnuva ve hentbolda yeni sezona yönelik uygulanacak kriterler doğrultusunda gerçekleşecek.
Tüm hentbol takımları antrenör ve hakemler cumartesi günü UKÜ öğrenci yurtlarına giriş yapacak. Konaklama ve yeme içme masrafları federasyon tarafından karşılanacak hentbolcular, antrenör, hakem ve idarecilerin tümüne PCR testi yapılacak. PCR test sonucu negatif olanlar cumartesi günü yurtlara giriş yapacak, maçlarını oynadıktan sonra tekrar yurtlara dönecekler ve akşam yemeği ile Pazar sabah kahvaltısında sonra Pazar günkü final ve üçüncülük maçlarını oynayacaklar.
Derviş Mişon Kupası’nda yer alacak takımlar, oyuncu ve idareci kadroları dışında salonda ve tribünde kimse yer alamayacak.
Derviş Mişon Turnuvası’nda maç programı şöyle:
YARI FİNAL
21 Kasım Cumartesi
14.00: Ozanköy-Şahlanspor (Kadınlar)
15.45: UKÜ-Özgür Adımlar
17.30: UKÜ-DİGEM (Kadınlar)
19.00: GG-Levent
22 Kasım Pazar
10.00: 3.lük - kadınlar
11.45: 3.lük - erkekler
13.30: Final - kadınlar
15.15: Final - erkekler
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