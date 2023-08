Mahalle ve köy bakkalları can çekişiyor

Ayaklı Gazete’ye ulaşan haberlere göre, bir zamanlar ülkemizde alt tabakanın can simidi olan mahalle ve köy bakkallarının adeta can çekişir durumda oldukları ifade ediliyor.

Bize ulaşan haberlere göre, toplumuzda hızla değişen alışveriş kültürü sonrasında süpermarketler ve alışveriş merkezlerin hemen hemen her bölgede kurulmasıyla köy ve mahalle bakkallarının işlerine büyük darbe vurduğu bildirilmekte.

Gerek çeşitlilik gerekse fiyat yönünden süpermarketlerle yarışamaz duruma gelen bakkalların birçoğunun kapandığı veya kapanmaya doğru ilerlediği bildirilirken, bundan sonra ülkemizde alt tabakanın can simidi durumundaki bakkalların olmayacağı düşünüldüğü zaman birçok ailenin zor durumda kalacağı bildirilmekte.