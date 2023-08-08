SOSYAL MEDYANIN SESİ

Mare Monte ve Kervansaray halk plajlarına sahip çıkılması yönünde oluşan tepki, duyarlılık, isyan son derece önemlidir ancak yetmez.
Bütünü görmeliyiz.
Kıyıların, sahillerin, plajların bütünüyle gerçek sahiplerine yani halka iade edilmesi için siyasete ihtiyaç vardır.
Belediyelerin kontrolünde verilmelidir plajlar!
Otellerle, casinolarla, işletmelerle mülkiyet ilişkisi kesilmelidir.
(Cenk Mutluyakalı)
Açık pazarlar ucuzluk getirecekti.
LTB açık pazar ve Marketler:
Yıllar önce, Lefkoşa’da, ne açık pazar ne de marketler vardı.
1939 da inşa edilen Lefkoşa’nın kapalı çarşısı vardı. Mahalle bakkalcıkları ve bazı yerlerde, daha iri Bakkal dükkanları bulunurdu.. Açık pazar kurulmasına, üreticiden tüketiciye - arada tefeci komisyoncu, toptancı- olmadan, ürünlerin ulaşmasına- öncülük eden Mustafa Akıncı oldu. Yanılmıyorsam, ilk açık pazar Gönyelide ve Ortaköyde kurulmuştu. Büyük beğeni kazanmıştı. Ama, Harkariyalar-köpek balıkları-bu düzeni süratle bozdurdu, sabote etti, ortadan kaldırttı. Çarşı ağaları, aracılar, tefeciler, hakimiyetini sürdürdü.
Sonra, Marketler türedi. Para ağalarının, Rekabet, erken daha da zengin olma hırsı, tüketicileri perişan etti.
Şimdilerde, Açık belediye pazarları yine kuruluyor. Sözüm ona, üreticiden direk olarak tüketiciye ulaştırılan sebze meyve, temel gıda maddeleri güya daha ucuz olacaktı. OLMADI
Marketler ve pazar yerleri başa baş ayni fiyatları uyguluyorlar.
Bu gün, biraz havalanayım diye, bakıcımla birlikte Lefkoşa Açık pazar yerine gittim. Gördüğüm fiyatlar karşısında Sarsıldım. Domates 30-35, HIYAR 25, KABAK 40-50, bamya 100, böğrülce 124, patates soğan cep yakar, meyveler ortalama 60-65, en ucuz, babutsa (Dikenli incir) 3-5 lira tanesi. ucuzluk mu ? Bekliyoruz ? Daha, çoookkk bekleriz. Ben iddia ederim, haftaya, fileyi doldurmaya 3-5 yüz lira da yetmeyecek. Et, balık, tavuk, mangal alemleri, hayal olacak. Türkiye’ye bakıyorum haberlerde, gözlerime inanamıyorum. Bu insanlar nasıl geçinebiliyor diye hayıflanıyorum.
(Özcan Özcanhan)
GMB encümeni Hakan Borataş emekli trafik çavuşu Ahmet Sönmez
Trafik kazalarını önleme derneği başkanı akademisyen Jin opr Dr Mehmet Zeki Avcı galdırımların yükseklik ve genişlik ölçüsü nedir
Engelli galdırımların dibine vitrin düggan konabilir mi
Galdırıma yola gukko gazzık konabilir mi
Galdırıma ve yola taşan dalları kim keser galdırıma yola zibil tenekesi saksı koymak serbest mi
(İsmet Ezel)
Vallahi bu insanlar çıldırdı!
Memlekette babutsa kalmadı, hepsi hastalıktan göz göre göre kuruyup gidiyor;
Efendiler "Babutsa" tescil ettirme çalışması başlatmış
Be ama,
Yandaşlarınıza para sağlamak için,
oturur oturur oturur, icat çıkarırsınız.
(Ülker Fahri)
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