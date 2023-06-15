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Sadeli damada "kuzu but" taktı...

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Sadeli damada "kuzu but" taktı...
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Ayaklı Gazete’ye ulaşan haberlere göre, ülkemizin sevilen simalarından olan ve son yıllarda gerek milletvekilliği gerekse Cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılarak ismini duyuran Çetin Sadeli geçtiğimiz günlerde gittiği bir düğünde damada taktığıyla gündem olmuş.
Milletvekilliği ara seçimlerinde bağımsız aday olan Çetin Sadeli’nim ülkede yaşanan pahalılığa yeni evlenen çifte "kuzu but" takarak dikkat çektiği bildirildi.  
Sadeli, geçmiş yıllarda bir çifte de düğünlerinde tüp gaz hediye etmişti...
Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla birçok vatandaşın beğenisini toplamayı başaran Sadeli’nin damada ‘kuzu but’ takması yine çok konuşuldu.
 
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