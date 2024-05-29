Mağusa Organize Sanayi bölgesi SOS veriyor

Ayaklı Gazete’ye Mağusa Organize Sanayi Bölgesinden ulaşan bir çalışan vatandaşımız bize gönderdiği bir videoyla sitemlerini dile getirerek bu konuda yardım talep etti.

Vatandaşımız “Selamlar ben Mağusa Organize Sanayi Bölgesi içerisinde çalışıp buradaki lojmanda kalıyorum. Sanayi girişinde Yükselen Süt Ürünleri Tesisi var ve bütün peynir altı sularını her gün sanayi yoluna akıtıyorlar” dedi.

Gün içerisinde bu akıtılan peynir altı sularının aşırı yoğun pis bir koku yaydığını iddia eden vatandaşımız, “Videoda görüldüğü gibi yolun içinden akan su nedeniyle buradan hangi saat geçersem geçeyim kokudan içim kalkıyor. Bu konuyla ilgili bir haber yayınlarsanız belki sahibinin yüzü varsa utanır da buna bir çözüm bulur.” Diyerek sitemini paylaştı.

Bu bölgede oluşan kokunun zaman zaman DAÜ’nün içine kadar yayıldığını da aktaran vatandaşımız bu rezil duruma bir çare bulunması gerektiğini sözlerine ekledi.

