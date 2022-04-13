Mağusa Limanı’ndaki tuvaletler bakım bekliyor





Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, deniz limanlarının içler acısı durumunu bizlerle paylaştıkları fotoğraflarla dile getirerek sitemlerini aktardılar.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı Gazimağusa Limanı’nın aylık yüzün üzerinde yerli veya yabancı gemiye hizmet verdiğine dikkat çeken vatandaşlarımız ülke ekonomisinin adeta nefes borusu olan bu limanın ise ilgisizlikten adeta döküldüğünü iddia ettiler.

Deniz üzerinden gelen turistlerin haricinde ticari amaçlı seyahat eden kişilerinde yoğun olarak kullandığı Mağusa Liman’nda bugünlerde kötü kokuların etrafa yayıldığını ifade eden vatandaşlarımız

“İlgisizlikten dolayı limandaki tuvaletten kötü kokular çevreye yayılırken, pislikten dolayı ise insanlar ihtiyaçlarını gideremiyor” dediler.

Vatandaşlarımız bu duruma tepki gösteren limanı kullanan şoförlerin ise imza toplayarak liman yönetimine dilekçe yazdıklarını belirterek, “Yaklaşık 1 ay önce yazılan dilekçeye cevap verilmediği gibi, tuvaletlerin temizliği için de herhangi bir adım atılmadı.”

Mağusa Limanı’na gelen gerek turistlerin gerekse araç şoförlerinin, tuvalet ihtiyacını gidermek için farklı yöntemler denediğini belirten vatandaşlarımız bu utanç verici durumdan üst yönetimin haberdar olup olmadığını sorguladılar.

