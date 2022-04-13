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Hayvancı sano-silaj yapımına hız verdi

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan haberlere göre ülkemizde hayatını çiftçilik ve hayvancılık yaparak kazanan vatandaşlarımızın bugünlerde oldukça yoğun çalıştıkları bildiriliyor.

Hayvancı sano-silaj yapımına hız verdi
 
Özellikle hayvancılıkla uğraşanların Nisan ayının başından itibaren sano ve silaj yapımına hız verdikleri bildirilirken, havaların kurak ve sıcak olmasından dolayı arpa ve buğday ekili birçok arazinin biçilerek sano veya silaj yapıldığı bize gelen bilgiler arasında.
Mesarya bölgesinde birçok yerde ekinlerin başak atamamasından dolayı gerek çiftçilerin gerekse hayvancıların ekinlerini taze biçerek sano balyası yaptıkları ancak ilerleyen zamanlarda kuru ot ihtiyaçlarını nasıl karşılayacaklarını bilemedikleri için kara kara düşündükleri gelen bilgiler arasında.
 
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