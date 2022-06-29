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Mağusa Kaleiçi’ne zabıta neden girmiyor?

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Mağusa Kaleiçi’ne zabıta neden girmiyor?
Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı Mağusa sakini vatandaşlarımız, Mağusa’nın en eski yerleşim yeri olan Kaleiçi bölgesinde denetim olmaması nedeniyle herkesin keyfi hareket ettiğini bu nedenle de bölgede huzursuzluk olduğunu belirterek konuyla ilgili sitemlerini paylaştılar.
Kaleiçi bölgesinde birçok yerde araç park yerleri olduğunu belirten vatandaşlarımız, ancak bazı sürücülerin bile bile kaldırımlara park yaptığını ifade ederek bize bununla ilgili fotoğraflar aktardılar.
Fotoğraflarda görüldüğü gibi park alanına park yapmak yerine kaldırım üzerine park eden araç sahiplerinin bu cesareti bulmalarının sebebinin bölgede denetimin olmayışına bağlayan Mağusalı vatandaşlarımız, “Belediye zabıtaları Mağusa Kaleiçinde de denetim yapıp ceza kesselerdi herhalde bu araç sahipleri araçlarını kaldırımlara park yapamazdılar” diyerek sözlerini tamamladılar.
 
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