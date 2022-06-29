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Long Beach bölgesinde tehlike büyüyor

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Long Beach bölgesinde tehlike büyüyor
Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı çevre dostu vatandaşlarımız İskele Long Beach bölgesinde çevreyi tehdit eden tehlikenin gün geçtikçe büyüdüğünü söyleyerek bize gönderdikleri fotoğrafla görüşlerini paylaştılar.
Fotoğrafta görülen yerin Long Beach bölgesinde çekilen bir dere yatağı olduğunu belirten çevre dostu vatandaşlarımız “Bu dere yatağının içinde biriken su büyük ihtimalle çevrede yapılan apartman ve otel tarzı binaların atık sularından oluşan göletlerdir. Buraları hem sivrisinek üretim merkezi oluyor. Hem de zamanla bölgenin zemininin bozulmasına neden olacaktır” dediler.
Özellikle bu bölgenin bir deprem fay hattı olduğuna dikkat çeken vatandaşlarımız, bu şekilde çevreye akıtılan suların yapılan inşaatların zeminin çökmesine veya kaymasına sebep olacağını vurgulayarak tehlikenin gün geçtikçe büyüdüğüne dikkat çektiler.
 
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