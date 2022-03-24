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“Madem ki pahalı yemeyin”

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“Neden salatalık pahalı diye sosyal medya gürler. Ama bu fiyata neden herkes tepki gösterir anlamak mümkün değil”

“Madem ki pahalı yemeyin”

 
Ayaklı Gazete’ye ulaşan bir vatandaşımız bize gönderdiği alışveriş yaptığı marketteki salatalık fiyatıyla ilgili düşüncelerini paylaşarak sitemlerini dile getirdi.
Vatandaşımız “Neden salatalık pahalı diye sosyal medya gürler. Ama bu fiyata neden herkes tepki gösterir anlamak mümkün değil” diyerek bir mala talep olursa onun fiyatının yüksek olduğunu belirtti.
Eğer vatandaşların marketlerde satılmakta olan salatalığa talep olmaması durumunda çöpe gideceğini ifade eden vatandaşımız “Madem ki pahalı yemeyin. Zaten hep hormon. yemediğiniz, almadığınız zaman kime satacaklar? Madem talep var fiyat da arşınlanmış olacak” diye konuştu.
Üreticinin ürettiği birçok ürünün maliyetinin çok yükseldiğini ancak bu kadar yüksek fiyatın sebebinin ise halktan talep olması olduğunu sözlerine ekledi.
 
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