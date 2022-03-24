“Yayaya saygı gösteren yok”







Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı duyarlı vatandaşlarımız ülkemizde sürücülerin gün geçtikçe kural tanımaz olduğuna dikkat çekerek sitemlerini bizlerle paylaştılar.

Özellikle yayalara karşı sürücülerin duyarsızlığından yana dert yanan vatandaşlarımız, bize gönderdikleri bir fotoğrafla sitemlerini dile getirdiler.

“Gözünü sevdiğimin KKTC’de saygısız çok. Fotoğrafta görüldüğü gibi bir yaya geçidinden bir vatandaş geçmeye çalışıyor ve duran yok üstüne de boru çalıyor” diyen vatandaşlarımız dünyanın gelişmiş ülkelerinde ise yaya birinin yaya geçidine yaklaştığı anda sürücüler yaya geçidinden en az 5 metre geride durarak yayanın geçmesini bekler” diye konuştular.

Bizim ülkemizde ise yayaların yaya geçidinden geçmesin diye sürücülerin son sürat yoluna devam ettiğine dikkat çeken vatandaşlarımız, yayalara karşı biraz daha saygı göstermek gerektiğini ifade ettiler.

Özellikle büyük yerleşim yerlerinde yayaların yolu karşıdan karşıya geçmek için çok uğraştığını söyleyen duyarlı vatandaşlarımız “Ama bu bize başka ülkeden gelerek yaşayan kişilerden kalan bir hastalık. Zira geçmişte ülkemizde bir yaya adımını yaya geçidine atmış olsa trafik hemen dururdu” dediler.

