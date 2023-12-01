Limanda böyle tuvalet mi olur?

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bir tır şoförü vatandaşımız dün Gazimağusa Limanı’nda çektiği fotoğrafları bizlerle paylaşarak isyanını dile getirdi.

Tır şoförü vatandaşımız limandan mal yükleyip ayrılmak için yola çıktığı sırada sıkıştığını ve bu nedenle aklına en yakında olan tuvalet neresiyle orya yöneldiğini ifade ederek “Yolda sıkışınca insan bildiği WC olan yere gider. Ben de öyle yaptım. Yapmaz olaydım” diyerek fotoğrafta görülen tuvalet ve yanındaki deponun olduğu yeri paylaştı.

Vatandaşımız “Fotoğrafta Liman içerisinde halkın kullandığı tuvaletlerin halini görüyorsunuz. Üstelik Liman içerisinde bulunan bir restoranın yanında bulunuyor. Burayı kim bu jale getirdi. Hayvan mı yoksa insanlar mı kullandı?” diyerek bu sağlıksız koşulların neden hiç kimse tarafından görülmediğini sorguladı.

Buradan Limanlar Dairesi mi yoksa Belediyenin mi sorumlu olduğunu sorgulayan vatandaşımız “İnşallah birileri hastalık kapmadan buraya müdahale edilir. Böyle bir rezalet olamaz” diyerek sözlerini sonlandırdı.

