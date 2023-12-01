banner913
banner932
Kök hücre ve kemik iliği donörleri, Güney Kıbrıs’ta Onur Gecesi’ne katıldı
Kök hücre ve kemik iliği donörleri, Güney Kıbrıs’ta Onur Gecesi’ne katıldı
1 0
Rum tarafından yeni provokasyon
Rum tarafından yeni provokasyon
88 0
 
“Hiçbir suç örgütü burada barınamaz”
“Hiçbir suç örgütü burada barınamaz”
14 0
Elektriğe bir zam daha
Elektriğe bir zam daha
24 0
GİAD: “Ercan’daki kesinti sadece teknik arızanın değil, daha derin sorunların yansımasıdır”
GİAD: “Ercan’daki kesinti sadece teknik arızanın değil, daha derin sorunların yansımasıdır”
15 0
Meteoroloji Dairesi Müdürlüğü’ne Sinan Güneş atandı
Meteoroloji Dairesi Müdürlüğü’ne Sinan Güneş atandı
25 0
“Kıbrıs, Avrupa'nın en iyi güneş enerjisi potansiyeline sahip
“Kıbrıs, Avrupa'nın en iyi güneş enerjisi potansiyeline sahip"
23 0
banner964
banner985

Limanda böyle tuvalet mi olur?

banner989

banner974
Limanda böyle tuvalet mi olur?
banner971
Ayaklı Gazete’ye ulaşan bir tır şoförü vatandaşımız dün Gazimağusa Limanı’nda çektiği fotoğrafları bizlerle paylaşarak isyanını dile getirdi.
Tır şoförü vatandaşımız limandan mal yükleyip ayrılmak için yola çıktığı sırada sıkıştığını ve bu nedenle aklına en yakında olan tuvalet neresiyle orya yöneldiğini ifade ederek “Yolda sıkışınca insan bildiği WC olan yere gider. Ben de öyle yaptım. Yapmaz olaydım” diyerek fotoğrafta görülen tuvalet ve yanındaki deponun olduğu yeri paylaştı.
Vatandaşımız “Fotoğrafta Liman içerisinde halkın kullandığı tuvaletlerin halini görüyorsunuz. Üstelik Liman içerisinde bulunan bir restoranın yanında bulunuyor. Burayı kim bu jale getirdi. Hayvan mı yoksa insanlar mı kullandı?” diyerek bu sağlıksız koşulların neden hiç kimse tarafından görülmediğini sorguladı.
Buradan Limanlar Dairesi mi yoksa Belediyenin mi sorumlu olduğunu sorgulayan vatandaşımız “İnşallah birileri hastalık kapmadan buraya müdahale edilir. Böyle bir rezalet olamaz” diyerek sözlerini sonlandırdı.
 
banner979
banner982
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.