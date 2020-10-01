Lefkeliler referandumda ‘Hayır’ deme konusunda kararlı

Ayaklı Gazete’ye ulaşan haberlere göre, ülkemizde 11 Ekim tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimiyle birlikte referanduma sunulacak olan Anayasa Değişikliği için baz bölgelerde vatandaşların kararsız olduğu bildirilirken ülkemizin en batısındaki Lefke bölgesinde ise Hayır oyu verileceği gelen bilgiler arasında.







Bu konuda sosyal medyadan da örgütlenen Lefke halkı neden Anayasa değişikliğine hayır diyeceklerini duyurmaya başladılar.

Ülkede ilk kurulan bölge mahkemelerinden biri olan Lefke Mahkemesi’nin kapatılması nedeniyle hükümetlere karşı bir protesto amacı ve Lefke’nin İlçe olmasına karşın gereklerinin yerine getirilmediğinden dolayı hayır diyecekleri belirtilmekte.

Bu konuda Lefkelilerin yaptıkları paylaşımlar şöyle:

“Lefke üvey evlat muamelesi gördüğü için, hükümet Lefke’nin ilçe olma gerekliliklerini yerine getirmediği için. Lefke her zaman dışlandığı için. Lefke sivil toplum örgütlerinin aldığı ortak karara göre ses getirme adına, cumhurbaşkanlığı seçimi günü Anayasa maddesinin değişimi ile ilgili hayır diyoruz.”

