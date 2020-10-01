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Hayvancılar, süt fiyatlarında düzenleme istiyor

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan haberlere göre, ülkemizin en büyük sektörlerinden biri olan hayvancılık sektörünün gerek pandemi gerekse dövizdeki artış nedeniyle girdi maliyetlerinin artmasından dolayı zor günler yaşadıkları bildirilirken, bu konuda Tarım Bakanlığı’na süt fiyatlarının yeniden belirlenmesi için bir çalışma verdikleri kaydedildi.

Hayvancılar, süt fiyatlarında düzenleme istiyor
 
 
 
Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği üyelerine yönelik yaptığı bildirimde şunlar ifade edildi:
“Değerli hayvancılar; bir yandan pandeminin üretime olumsuz etkileri öte yandan son günlerde sürekli artan girdi maliyetlerindeki anormal artış sektörü üretimin geleceği noktasında sıkıntıya sokmaktadır. Bu yüzden birliğimiz yönetim kurulu gerekli maliyet çalışmalarını yapmış ve bu konuda Tarım Bakanlığı’na yazılı talepleri bildirmiştir.”
Birlikten yapılan duyuruda süt fiyatlarının güncellenmesi noktasında gerekli görüşmeler yapılarak sonucun hayvancıların bilgisine getirileceği ifade edilerek “Üreticinin girdi maliyetlerindeki artış mutlaka süt fiyatlarına yansıtılmak zorundadır” denildi.
Tarım Bakanlığına yazılı olarak gönder çalışmada şu anki girdi maliyetlerinin rakamların net olarak ortaya konduğu belirtilen duyuruda bu rakamların Bakanlık yetkilileriyle görüşülerek netleşeceği kaydedildi.
 
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