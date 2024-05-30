LAÜ öğrencilerinin servis otobüsleri isyanı büyük

Ayaklı Gazete’ye ulaşan Lefke Avrupa Üniversitesi’nden bazı öğrenciler yaşadıkları servis sıkıntılarını bizlerle paylaşarak isyanlarını dile getirdiler.

Lefke Avrupa Üniversitesi(LAÜ) içinden hareket ederek Lefke ve civarındaki yerleşim yerlerinden öğrencileri toplayan veyahut kaldıkları bölgelere bırakan otobüs servislerinin bu yıl oldukça yetersiz kaldığını ifade eden öğrenciler, “Neredeyse 12 bin öğrencisi olan Üniversitenin servis otobüsleri oldukça yetersiz. 50 kişi alan otobüslere 100 kişi alınarak yolculuk yapılıyor. Sanki de esir taşıyorlarmış gibi alt altta üst üstte öğrenci taşımacılığı yapılıyor” dediler.

Bu konuda dönem başından beridir başta rektörlük olmak üzere birçok yere şikayetlerini ilettiklerini anlatan öğrenciler bu güne kadar birçok defa üniversite içinde de eylemler yapılmasına karşın hiçbir gelişme olmadığını söylediler.

Binlerce öğrenciden alınan otobüs servisi parası olduğunu ancak hizmetin çok kötü olduğunu aktaran öğrenciler “Neden birkaç tane daha otobüs alınarak daha rahat taşımacılık yapılmıyor. Anlamak mümkün değil. Bu konuda Eğitim Bakanlığı’nı göreve davet ediyoruz. Bizim canımız can değil mi?” diyerek sözlerini tamamladılar.

