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“Çevreye karşı bu kadar duyarsız olmayalım”

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“Çevreye karşı bu kadar duyarsız olmayalım”
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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bir duyarlı vatandaşımız, ülkemizde bazı insanların yaşadıkları çevreye karşı oldukça duyarsız olduğunu ve her gün kullandıkları yolları sokakları kirlettiğini dile getirerek bu nedenle her tarafın çöplüğe döndüğünü dile getirdi.
Vatandaşımız, toplum olarak çevreyi temiz tutmak için çalışırken, bazı kendini bilmezlerin kirli yaşamayı tercih ettiklerini iddia ederek bize gönderdikleri fotoğrafta da görüldüğü gibi birilerinin sağa sola içtikleri yedikleri şeylerin kutularını gelişi güzel attıklarını ve ortaya bu çirkin görüntüler çıktığını belirttiler.
“Elinin darağı gurusun inşallah atanın. Ne atan be bunları sağa sola çevreye gelişi güzel. Adam daha buraları temizleyeli 2 gün oldu be arkadaş” diyerek isyanlarını paylaşan vatandaşımız böyle duyarsızlığı kabul edemeyeceğini sözlerine ekledi.
 
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