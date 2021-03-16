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LAÜ Mütevelli Heyeti belli oldu

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan haberlere göre, ülkemizin güzide vakıf üniversitelerinden biri olan Lefke Avrupa Üniversitesi’nde (LAÜ) mütevelli heyetinin yeniden belirlendiği bildirildi.

LAÜ Mütevelli Heyeti belli oldu

Bize ulaşan haberlere göre LAÜ mütevelli heyeti başkanlığına avukat ve eski Turizm Bakanlarından Enver Öztürk atandığı bildirildi.
Hükümet ortaklarından Yeniden Doğuş Partisi başkanı Ekonomi Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Erhan Arıklı tarafından belirlenen LAÜ yeni mütevelli heyetinde başkan Enver Öztürk olurken, Lefke ve Güzelyurt bölgesinin sevilen işadamlarından Gökhan Saraçoğlu da mütevelli heyeti üyesi oldu.
Bu arada hakkında evrakta sahtecilik suçlaması olduğu için milletvekilliği seçimine aday olamayan Okan Erdemsiz’in de mütevelli heyetine atandığı bildirildi.
Üç kişinin de resmi görevlerine yarın başlayacakları bize ulaşan bilgiler arasında yer alırken, Gökhan Saraçoğlu’nun bölge için önemli bir kurum olan LAÜ’de yeniden bir yapılanma için kolları sıvadığı bize ulaşan bilgiler arasında.
 
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