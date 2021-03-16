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Bu nasıl yük taşıma?

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı sürücülerimiz, ülkemiz trafiğinin her yerde tehlikelerle dolu olduğunu ve özellikle ağır vasıta araç sürücülerinin taşıdıkları yüklere aldırış etmeden araçlarını kullandıklarını ifade ederek sitem ettiler

Bu nasıl yük taşıma?

Bize gönderdikleri fotoğrafla alakalı konuşan vatandaşlarımız, “Fotoğrafta da görüldüğü gibi anayolda ilerleyen bu kamyon veya TIR türü ağır vasıta aracın üzerindeki yük sanki de düşecekmiş gibi yana kaymış durumda. Ancak sürücüsü buna hiç aldırış etmeden sanki de salon araç kullanırmış gibi TIR aracı kullanıyor” diye konuştular.
Bu TIR araç üzerindeki yüklerin iple bağlandığını ancak bu iplerin gevşediği için taşıdığı yüklerin yana kaydığını ifade eden vatandaşlarımız “Bu nasıl bir yük taşımadır? Ansızın bu tır yolda bir çukura düşse ve o esnada yanından geçen bir arabanın üzerine bu yükler savrulsa tam bir facia olacak” diyerek bu duruma tepkilerini bizlerle paylaştılar.
 
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