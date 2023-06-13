Kaldırımlar araç park yeri mi?

Ayaklı Gazete’ye Hamitköy bölgesinden ulaşan bazı vatandaşlarımız, bazı sürücülerin ya trafik kurallarını bilmediğini veyahut ülkede her yerin kendilerinin sandığını ifade ederek bize gönderdikleri bir fotoğrafla sitemlerini paylaştılar.

Fotoğrafta görülen yerin Lefkoşa’da Hamitköy ışıklarından Hamitköy’e dönülen kavşağın yaklaşık 100 metre ilerisi olduğunu ifade eden vatandaşlarımız “Fotoğrafta da görüldüğü gibi önüne gelen sürücü aracını kaldırım üzerine park etmiş durumda. Sanki de kaldırımları onların araçlarını park etmesi için yapmışlar gibi park ettiler” diyerek isyan ettiler.

Neredeyse o kaldırımları günde yüzlerce kişinin kullandığını belirten vatandaşlarımız “Özellikle trafik ışıklarına yakın yerde inen birçok öğrenci yürüyerek Hamitköy’deki evlerine gitmek için bu kaldırımı kullanıyor. Ancak kaldırımlar işgal altında olduğu için tabii ki yol içinde yürümek zorunda kalıyorlar” diye konuşarak sitemini dile getirdiler.

Bu bölgeye de belediye zabıtalarının el atmasının şart olduğunu söyleyen vatandaşlarımız, kaldırımların araçlar değil yayalar için yapıldığını unutmamak gerektiğini sözlerine eklediler.

