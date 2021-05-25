banner583
Küpdüşen saldırısı var!
Küpdüşen saldırısı var!
64 0
Başaran’ın ilk galipleri YDÜ ve DAÜ
Başaran’ın ilk galipleri YDÜ ve DAÜ
15 0
 
Cimnastikçiler Çavuşgil anısına yarıştılar
Cimnastikçiler Çavuşgil anısına yarıştılar
18 0
Denner, Kantara’da zirveye tırmandı
Denner, Kantara’da zirveye tırmandı
20 0
Bu araçtan sadece 10 adet üretilecek
Bu araçtan sadece 10 adet üretilecek
40 0
Türkiye Süper Lig futbolcu değerinde son sırada
Türkiye Süper Lig futbolcu değerinde son sırada
24 0
Zehirli kutular doğaya bırakılmamalı
Zehirli kutular doğaya bırakılmamalı
20 0
banner661
banner570

Küpdüşen saldırısı var!

banner476

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, son günlerde havaların ısınmasıyla birlikte sivrisineklerin özellikle küpdüşen denilen sivrisineklerin saldırılarına uğradıklarını belirterek bu konudaki şikayetlerini paylaştılar.

Küpdüşen saldırısı var!
 
Gerek büyük şehirlerde yaşayan gerekse kırsal kesimde yaşayan vatandaşların yaptıkları şikayetlere göre, özellikle akşam saatlerinde küpdüşenlerin saldırıya geçtiğini ve canlarını yaktıklarını söylediler.
Bu sineklere karşı ne yaptılarsa olmadığını belirten vatandaşlarımız “Çok acayip küpdüşen var. Hiçbir ilaç da öldürmüyor. Onları öldürmek için kendimizi feda ediyoruz” dediler.
Belediyelerin gerek biyolojik gerek kimyasal ilaçlama olsun her çeşit mücadeleyi artırmalarını isteyen vatandaşlarımız, yetkilileri gerekeni yapmaları için göreve davet ettiler.
 
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.