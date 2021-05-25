Küpdüşen saldırısı var!

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, son günlerde havaların ısınmasıyla birlikte sivrisineklerin özellikle küpdüşen denilen sivrisineklerin saldırılarına uğradıklarını belirterek bu konudaki şikayetlerini paylaştılar.



Gerek büyük şehirlerde yaşayan gerekse kırsal kesimde yaşayan vatandaşların yaptıkları şikayetlere göre, özellikle akşam saatlerinde küpdüşenlerin saldırıya geçtiğini ve canlarını yaktıklarını söylediler.

Bu sineklere karşı ne yaptılarsa olmadığını belirten vatandaşlarımız “Çok acayip küpdüşen var. Hiçbir ilaç da öldürmüyor. Onları öldürmek için kendimizi feda ediyoruz” dediler.

Belediyelerin gerek biyolojik gerek kimyasal ilaçlama olsun her çeşit mücadeleyi artırmalarını isteyen vatandaşlarımız, yetkilileri gerekeni yapmaları için göreve davet ettiler.

