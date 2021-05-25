Karga avcıları durmuyor

Ayaklı Gazete’ye ulaşan haberlere göre, ülkemizde son yıllarda artan karga popülasyonuna karşın Avcılık Federasyonu tarafından başlatılan kargayla mücadele konusunda avcıların oldukça başarılı avlar yaptığı bildiriliyor.



Özellikle kırsal alanlarda yürütülen karga avcılığının çok başarılı olmasına karşın bir türlü karga popülasyonun azalmadığı gelen bilgiler arasında.

Avcılık Federasyonu’na bağlı ekiplerin Çarşamba, Cumartesi ve Pazar günleri yaptıkları karga avlarında her ekibin günde 30 ile 50 arasında karga avladığı bildirilirken, sulak bölgelerde kargaların çok fazla olduğu belirtilmekte.

Sulak alanlarda hem av hayvanlarına zarar veren hem de bahçelerde yetişen bazı ürünlere de zarar veren kargaların avlanması için karga avcılarının gösterdiği çabanın zaman zaman takdir görmesine karşın bazı kişilerin bunun yerine avcıları eleştirdikleri ve bu nedenle avcıların da moralinin bozulduğu bildirilmekte.

