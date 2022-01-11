Köprü yapıyorlar ama önünü toprakla kapatıyorlar

Ayaklı Gazete’ye ulaşan Karpaz bölgesi sakini bir duyarlı vatandaşımız, son yıllarda Karpaz bölgesine yapılan alt yapı yatırımları sonucunda yolların birçok yerde güzelleştiğini ancak buralarda bazı şeylerin yapılırken kontrol yapılmadan teslim alındığı için tehlikenin kol gezdiğini dile getirdi.

Vatandaşımız bize gönderdiği bir resimle İskele – Karpaz anayolu üzerinde yapılan çift şerit yolda yer yer derelerin geçtiği yerlere köprüler veya menfezler yapıldığını ifade ederek “Ancak fotoğrafta da gördüğünüz gibi yapılan köprünün önüne toprak bent çekilmiş, yazmayım resim atmayım diyorum ama olmuyor” diyerek sitem etti.

Koca köprü yapıldığını ancak suya geçecek yer bırakılmadığını vurgulayan duyarlı vatandaşımız “Biraz daha kuvvetli ve uzun süreli yağmurlar yağarsa buraya biriken sular yola kadar yükselecek. Umarız böyle bir durum yaşanmadan müdahale yapılır” dedi.

Bu yolların yapımı sonrasında Karayolları Dairesi’nin kontrol edip etmediğini sorgulayan vatandaşımız, alt yapıda her şeyin kontrol edilerek eksiksiz yapılması gerektiğini sözlerine eklediler.

