

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, ülkemizde Aralık ayında birçok şeye zam yapıldığını söyleyerek bunlardan biri de tüp gaz olduğunu ancak dün evlerine aldıkları tüp gazın fiyatını duyunca şok yaşadıklarını ifade ettiler.

Aralık ayında yapılan zam sonrası 10 kg’lık gazın fiyatının 180 TL’ye yükseldiğini bildiğini belirten vatandaşlarımız, ancak dün evlerine çağırdıkları tüp gaz satıcısı bir kişinin kendilerine tüp gazı 210 TL’den sattığını söylediler.

Tüp gaza sessiz sedasız zam mı yapıldığını yoksa kendilerine tüp gaz getiren kişinin komisyon alarak 30 TL kar koyarak sattığını sorgulayan vatandaşlarımız “Eğer böyle bir şey varsa bu tam bir hırsızlık. Zira onlar zaten tüp gaz tedarikçilerinden piyasanın altında gaz almaktadırlar” diyerek sitemlerini bizlerle paylaştılar.

